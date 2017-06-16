Прокуратура не клопотатиме про заочний суд над Януковичем в разі його приїзду до України

У прокуратурі заявляють, що в разі приїзду екс-президента Віктора Януковича до України, суд над ним буде очним, а не заочним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Головної військової прокуратури Руслан Кравченко повідомив сьогодні у коментарі журналістам.

“На наступному судовому засіданні буде вирішено, чи буде задоволено клопотання сторони обвинувачення про призначення та проведення спеціального судового провадження, тобто заочного судового провадження, а також буде зачитано обвинувальний акт зі сторони обвинувачення та визначено порядок судового процесу”, - сказав Кравченко.

Він вкотре зазначив, що Янукович має можливість брати участь у судових засіданнях за допомогою відеозв’язку. За словами Кравченка, для цього екс-президенту було надано три варіанти для виходу на зв’язок, але на даний час він жодним не скористувався.

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“Якщо обвинувачений Янукович приїде (на суд до Києва — УНІАН), сторона обвинувачення не буде клопотати про задоволення клопотання про призначення заочного судового провадження”, - зазначив Кравченко.

Також він додав, що сторона обвинувачення задоволена сьогоднішнім рішенням суду, який на 26 червня призначив розгляд по суті справи про держзраду Януковича.

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 16 червня, Оболонський райсуд Києва на 26 червня призначив до розгляду по суті кримінальне провадження про держзраду екс-президента.