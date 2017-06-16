Суд готовий забезпечити Януковичу охорону в Україні

Таку заяву зробив суддя Владислав Дев'ятко на підготовчому засіданні у справі про державну зраду Віктора Януковича, відповідаючи на одне з клопотань захисту, передає "Українська правда".

Читайте такожЗахист Януковича проти суду присяжних, бо не довіряє бюджетникам В ході засідання захисник Ігор Федоренко закликав суд залучити до справи постанову Печерського райсуду Києва від 24 квітня 2017 року, яка нібито підтверджувала статус Януковича як потерпілого внаслідок замаху. "Ця постанова має значення для підтвердження поважності причин неявки у судове засідання", – пояснив захисник.

Суддя зазначив, що захисники "не зверталися з клопотанням про забезпечення безпеки" Януковича для участі в засіданні українського суду.

"Якщо таке клопотання надійде, суд його задовольнить і надасть охорону…", – сказав Дев'ятко і додав, що захист не звертався з цим ні до суду, ні до прокуратури.

Втім, суд задовольнив клопотання захисту – і залучив до справи постанову Печерського райсуду.

Згодом адвокат Федоренко сказав, що захист Януковича в Україні забезпечити неможливо, тому він переїхав до Росії, і єдиний спосіб його участі у судовому засіданні – дистанційно, через суд у Росії.