Порошенко на зустрічі із Макроном підкреслив необхідність прискорити звільнення заручників

Президент України Петро Порошенко висловив сподівання, що активізація консультацій в «нормандському форматі» дозволить досягти прогресу у звільненні незаконно утримуваних російською стороною українських заручників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на спільній прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном сьогодні в Парижі.

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«Окремо ми приділили увагу необхідності прискорення звільнення заручників…Ми будемо чекати, що внаслідок пожвавлення консультацій в «нормандському форматі» доб’ємося суттєвого прогресу в дуже чутливій сфері», - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше президент заявляв, що на окупованому Донбасі незаконно утримуються 128 українських заручників, в тюрмах РФ – понад 40.