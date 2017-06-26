Порошенко: на окупованому Донбасі утримуються 128 українських заручників, в тюрмах РФ – понад 40

Президент України Петро Порошенко заявляє, що на окупованому Донбасі незаконно утримуються 128 українських заручників, в тюрмах РФ – понад 40.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на спільній прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макроном сьогодні в Парижі.

Читайте такожНа сьогодні зниклими безвісти залишаються 483 українця – Геращенко

«128 українських заручників перебувають на окупованій території і більше 40 – в російських в'язницях», - зазначив Порошенко.

Як зазначалося раніше, Україна готова обміняти 200 осіб на утримуваних бойовиками заручників. Голова СБУ підкреслив, що наразі процес обміну полоненими просувається досить важко і переважно через те, що з боку Росії іде його політизація.