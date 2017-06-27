Парубій заявив, що про можливе об'єднання "БПП" і "Народного фронту" йому відомо зі ЗМІ

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що про розмови щодо об'єднання "БПП" та "Народного фронту" в одну політичну силу його відомо лише з публікацій у ЗМІ.

Читайте такожНацагентство із запобігання корупції перевіряє фінансування партії ТимошенкоЯк передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції, відповідаючи на запитання про можливість об'єднання цих політичних сил для участі в наступних виборах.

"З приводу об'єднання політичних сил я лише про це читав у відкритих джерелах. Із захопленням та інтересом спостерігаю за публікаціями з цього приводу. Очевидно ця дискусія є в суспільстві, але на сьогодні ніяких реальних кроків немає”, - сказав Парубій.