Єхануров знайшов місце для своєї заступниці, яку звільнила Тимошенко
"Враховуючи вагомий особистий внесок..."
Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ своїм наказом призначив звільненого урядом заступника міністра оборони Надію ДЄЄВУ своїм радником на громадських засадах.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України.
“Враховуючи вагомий особистий внесок Надії ДЄЄВОЇ у зміцнення обороноздатності і безпеки держави, великий досвід роботи та зразкове виконання службових обов’язків наказом Міністра оборони України її призначено на посаду радника Міністра оборони України на громадських засадах”, – йдеться у повідомленні.
У Міністерстві оборони також нагадали, що Указом Президента України № 121/2009 від 6 березня 2009 року Н.ДЄЄВУ було нагороджено орденом княгині Ольги II-го ступеня за вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток України, активну громадську діяльність, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня.
Згідно з повідомленням Управління прес-служби Міноборони, у зв’язку із скороченням однієї посади заступника міністра тепер у складі керівництва міністерства залишаються одна посада першого заступника глави оборонного відомства та чотири посади заступника міністра.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розпорядженням № 269-р від 11 березня 2009 року скоротив одну посаду заступника міністра оборони України.
Другим розпорядженням (№ 266-р від 11 березня 2009 року) уряд звільнив Н.ДЄЄВУ з посади заступника міністра оборони України за власним бажанням.
Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України розпорядженням № 1257-р від 26 грудня 2007 року призначив Н.ДЄЄВУ заступником міністра оборони України.
Раніше Н.ДЄЄВА очолювала Дніпропетровську облдержадміністрацію з листопада 2005 року. Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 3 вересня 2007 року звільнив її з посади голови Дніпропетровської ОДА та указом від 4 вересня 2007 року вивів Н.ДЄЄВУ зі складу Ради національної безпеки і оборони України.