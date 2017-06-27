Сайт МВС наразі не працює задля уникнення ураження системи кібератакою

Сайт Міністерства внутрішніх справ наразі не працює через превентивні заходи, задля уникнення ураження системи кібератакою.

Про Міністерство повідомило у Twitter.

«Друзі! Сайт МВС наразі не працює через превентивні заходи, задля уникнення ураження системи кібератакою», – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, кілька українських банків, а також деякі підприємства комерційного і державного секторів зазнали зовнішньої хакерської атаки. Про хакерську атаку на свої ресурси повідомили державна компанія - оператор об'єднаної енергосистеми «Укренерго», а також столична енергопостачальна компанія «Київенерго». Крім того, про хакерську атаку повідомила найбільша українська компанія експрес-доставки «Нова пошта».