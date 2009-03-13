Янукович хоче одночасних президентських і парламентських виборів

16:12, 13 березня 2009
Політика
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Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за одночасні президентські та парламентські вибори якнайшвидше. Про це лідер ПР заявив в інтерв`ю телеканалу "Інтер".

 "Ми пропонуємо такий шлях зміни всієї системи нинішньої влади: зміни виборчого законодавства, зміни до Конституції і після цього – одночасне проведення президентських та парламентських виборів. І чим скоріше – тим краще," – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

 

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