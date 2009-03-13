Янукович і Тимошенко можуть собі дозволити тільки неофіційні стосунки?
Думка політологів
Політологи вважають, що Партія регіонів та БЮТ не створять коаліцію до президентських виборів.
Про це вони сказали під час “круглого столу”.
“Я не сумніваюся в тому, що не може бути переформатування коаліції і великої коаліції до президентських виборів вже не буде”, - сказав директор Центру політичних досліджень та конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ. За його словами, за логікою виборчої кампанії Юлія ТИМОШЕНКО на сьогодні не може собі дозволити формалізувати союз з “регіоналами”, вона може лише домовлятися про правила гри, про спільне голосування з якихось питань.
Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО також вважає, що створення коаліції до президентських виборів не вигідне ні БЮТ, ні Партії регіонів.
“Я сумніваюся, що БЮТ і Партія регіонів створять коаліцію до президентських виборів. Невигідно це і одним, і іншим”, - сказав він.
Політолог припускає, що в разі, якщо ці політичні сили зможуть домовитися про конституційну реформу, то може виникнути така комбінація - створити непартійний уряд. “Це буде вигідно, ніхто не несе пряму відповідальність за соціально-економічну ситуацію, а далі вже можна домовлятися. Це єдиний вихід”, - сказав політолог.
В.ФЕСЕНКО вважає, що такий уряд могли б очолити Сергій ТІГІПКО, Арсеній ЯЦЕНЮК, Віталій ГАЙДУК, або Микола АЗАРОВ. “Претендентів може бути багато, питання в лише в тому, стосовно якої фігури вони можуть домовитися”, - додав він.