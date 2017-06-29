Сьогодні Україна починає головувати в ОЧЕС
11:03, 29 червня 2017Політика
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Організація об'єднує 12 держав Причорномор'я і Південних Балкан.
Українську делегацію очолює Вадим Пристайко / Фото УНІАН
Сьогодні Україна починає головувати в Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).
Про це у Twitter повідомив посол України у Туреччині Андрій Сибіга.
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"Сьогодні Україна перебирає головування в ОЧЕС. Нашу делегацію очолює перший заступник міністра Вадим Пристайко", - написав дипломат.
Довідка УНІАН. ОЧЕС була створена в 1992 році для забезпечення економічного розвитку та процвітання в басейні Чорного моря. На сьогодні організація об'єднує 12 держав Причорномор'я і Південних Балкан. Штаб-квартира організації розташована у Стамбулі.
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