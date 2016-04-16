В ОЧЕС підтвердили позицію щодо приналежності Криму Україні

Про це йшла мова під час візиту 13-15 квітня до Києва генерального секретаря Постійного міжнародного секретаріату (ПМС) ОЧЕС Майкла Хрістідіса, передає Крим.Реалії.

Темами переговорів стали залучення в Україну ресурсів ОЧЕС, зокрема, з Чорноморського банку реконструкції та розвитку, а також стан справ в освітній, транспортній та інших сферах ОЧЕС.

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Майкл Хрістідіс був поінформований про доступ до освітнього процесу в Україні з боку громадян, які перебувають на окупованій території Криму.

Особливу увагу було приділено проектам розвитку дорожньої та морської інфраструктури, інтермодальним та комбінованим перевезенням, системі квот дозволів на вантажні автомобільні перевезення. Проведений обмін думками щодо продовження міждержавного діалогу в рамках ОЧЕС стосовно будівництва Чорноморської окружної магістралі, яка проходитиме територією країн-учасниць Організації.

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Хрістідіс зазначив, що на шляху до реалізації цього проекту ОЧЕС виходить із позиції поваги до територіальної цілісності України та поваги до її міжнародно визнаних кордонів, розглядаючи АР Крим як невід’ємну частину України.

Як повідомляв УНІАН, Делегація України вчинила дипломатичний демарш у зв'язку з початком головування Росії в Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС).

У другій половині 2016 року в Організації головуватиме Сербія. 2017 року кермо ОЧЕС ділитимуть Туреччина та Україна.