Столтенберг прогнозує збільшення витрат на оборону в НАТО

Європейські держави-члени Північноатлантичного альянсу та Канада у 2017 році збільшать витрати на оборону на 4,3 відсотка. Такий прогноз у середу, 28 червня, озвучив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, як повідомляє DW.

"Щоб наші країни залишалися в безпеці, ми повинні й далі працювати над збільшенням оборонних витрат та над більш справедливим розподілом фінансового тягара в рамках нашого альянсу", - наголосив генсек НАТО напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, цитує агентство Reuters. На зустрічі мають обговорити якраз питання збільшення видатків на оборону.

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Столтенберг нагадав, що після зниження рівня оборонних витрат серед членів НАТО у 2014 році та після ухвалення того ж року під час саміту у Вельсі рішення про недопустимість такого скорочення вже у 2015 році був зафіксований ріст. "Цього року ми прогнозуємо ще більше зростання - на 4,3 відсотка", - зазначив генсек НАТО.