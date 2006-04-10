Тимошенко, Безсмертний і Мороз так ні до чого й не домовились

Блок Юлії Тимошенко, блок «Наша Україна» і Соціалістична партія України не підписуватимуть меморандум про створення коаліції демократичних сил, а через два дні обговорять підготовлений проект угоди про її створення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО після зустрічі з лідерами “Нашої України” та СПУ.

За її словами, під час сьогоднішньої зустрічі представники «Нашої України», БЮТ та СПУ домовилися, що для підготовки коаліційної угоди буде взято проект, який сьогодні був запропонований однією з політичних сил. Вона відмовилася назвати цю політичну силу. (Напередодні зустрічі повідомлялося, що і голова політради блоку Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, і Ю.ТИМОШЕНКО пропонують свої програмні засади для створення коаліції – УНІАН).

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що робоча група, в яку входять представники від СПУ – перший секретар політради партії Йосип ВІНСЬКИЙ, «Нашої України» - керівник юридичного департаменту Роман ЗВАРИЧ, БЮТ – заступник лідера блоку Олександр

ТУРЧИНОВ протягом двох днів доопрацюють проект коаліційної угоди і тоді лідери політичних сил узгодять його остаточно. Вони не виключають, що цей документ може бути затверджений політичними силами на своїх з’їздах чи політрадах.

У свою чергу Р.БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив, що основне, над чим зараз працюють учасники коаліції, це програмні засади коаліції, регламент, а вже тоді принцип розподілу відповідальності - тобто посад.

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, передбачається, що даний проект угоди буде парафовано політичними силами ще до першого засідання Верховної Ради України з тим, щоб потім його підписати. Він заявив, що не бачить поки що жодних підстав для того, аби коаліція за участю БЮТ, «Наша Україна» та СПУ не відбулася.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що БЮТ також не бачить передумов для того, щоб коаліція не відбулася, якщо вона базуватиметься на принципах проекту меморандуму, який було опрацьовано до парламентських виборів.

Вона наголосила, що до коаліції входитимуть тільки три політичні сили.

Водночас лідер БЮТ зауважила, що у Партії регіонів є «прекрасні стартові опозиційні позиції». При цьому Ю.ТИМОШЕНКО висловила думку, що парламент повинен прийняти закон про опозицію, яка б мала серйозні інструменти контролю за владою.

Також Ю.ТИМОШЕНКО та Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявили, що учасники коаліції не підписуватимуть інші документи, тобто протокол про наміри створити коаліцію, запропонований «Нашою Україною»,та проект меморандуму, який пропонували БЮТ та СПУ.

«Ніякої необхідності підписувати протокол чи інші документи немає», - заявив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ. Він зазначив, що робота групи концентруватиметься на розробці проекту коаліційної угоди.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що при розробці програмних засад коаліції демократичних сил буде взята програма Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Десять кроків на зустріч людям». У свою чергу Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що на сьогодні рано говорити про те, хто які посади обійматиме у межах коаліції.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи готова лідер БЮТ відмовитися від посади прем’єр-міністра України для того, щоб коаліція відбулася, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що при підписанні угоди БЮТ виходитиме із принципів, які були закладені в проекті меморандуму, а там про це чітко все сказано. (В проекті меморандуму передбачалося, що політична сила, яка переможе на парламентських виборах, висуватиме свою кандидатуру на посаду прем’єр-міністра України – УНІАН).