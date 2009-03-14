Газпром не відмовився від претензій до Києва щодо «газової війни»

Прохання про арбітраж щодо транзиту російського природного газу територією України, подане ВАТ «Газпром» до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма у зв`язку з так званою січневою газовою війною, до цього дня не відкликане.

Як пише тижневик "Дзеркало тижня" (№ 9 (737) 14-20 березня), згідно з документами, що є у розпорядженні видання, ВАТ «Газпром» ще 16 січня, тобто до підписання 19 січня газових угод між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром», звернувся з проханням про арбітраж до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма. Вид спору, як зазначено у проханні про арбітраж, - «транзит російського природного газу територією України».

У заявленій вимозі «Газпром» указував на те, що між «Нафтогазом України» і «Газпромом» існує довгостроковий контракт про обсяги і умови транзиту російського природного газу територією України на період від 2003 по 2013 рік і відповідні доповнення до нього.

Згідно з цими документами, на думку «Газпрому», відповідач (НАК «Нафтогаз України») не тільки “не дотримувався юридичних зобов`язань щодо транзиту природного газу територією України до Європи”, але ще й вилучав транзитний газ.

У Стокгольмському арбітражі «Газпром» просив, зокрема, зобов`язати відповідача відновити і продовжувати виконання своїх зобов`язань з надання послуг транзиту позивачу відповідно до умов довгострокового контракту. Також “Газпром” просив визнати вилучення відібраного газу як порушення довгострокового контракту, що триває, зобов`язати відповідача повернути позивачу відібраний газ (або його еквівалент) і стягнути збитки, що зазнає позивач.

Крім того, «Газпром» надіслав до Стокгольмського арбітражу додатковий лист з уточненням позовних вимог. Останній пункт у ньому визначено цифрою в 100 тис. євро.

У свою чергу, 6 березня «Нафтогаз» попросив ТПС відхилити прохання «Газпрому» у зв`язку з тим, що згідно з арбітражними застереженнями, на які посилається російська сторона, на досудове – мирове і взаємоприйнятне – вирішення спору між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» відведено 45 днів «від моменту виникнення суперечки», тільки після закінчення яких у випадку, якщо згоди не досягнуто, можливе звернення до арбітражу.

При цьому «Нафтогаз» наголошує, що заявлені «Газпромом» вимоги «є необґрунтованими, і категорично відкидаються «Нафтогазом» з процесуальних і формальних підстав, а також з підстав по суті». У документі також наголошується, що «Нафтогаз» зберігає за собою право подати зустрічний позов до «Газпрому» у випадку, якщо арбітражне провадження буде продовжене.

Керівництво НАК «Нафтогаз України», а також юристи компанії поки що категорично відмовляються коментувати стокгольмський процес, пише газета.