Інвестори також уважно стежать за скандалом навколо відсторонення чиновниці ФРС США Лізи Кук.

Американська валюта в понеділок, 29 вересня, впала через побоювання з приводу можливого припинення роботи уряду США. Індекс долара (показник, що показує відношення "зеленого" до шести валют основних торговельних партнерів США) сьогодні знизився на 0,22% до 97,90.

Агентство Reuters пише, що інвестори стурбовані загрозою зупинки роботи уряду США, якщо Конгрес не ухвалить закон про фінансування до закінчення фінансового року, який настане у вівторок, 30 вересня. Без цього закону частина уряду припинить роботу вже в середу, 1 жовтня, - у перший день 2026 фінансового року.

Аналітики зазначають, що перед такими подіями долар зазвичай слабшає, а після розв'язання суперечки про фінансування знову зміцнюється. Інвестори також уважно стежать за судовою тяганиною щодо можливого відсторонення чиновниці Федеральної резервної системи Лізи Кук, оскільки будь-яка загроза незалежності ФРС США становить серйозний ризик для долара.

До того ж євро виріс на 0,25% до 1,1729 долара, а фунт стерлінгів додав 0,34% до 1,3445 долара. Водночас щодо ієни долар подешевшав на 0,6% до 148,67.

Курс долара в Україні - останні новини

НБУ встановив на сьогодні офіційний курс долара до гривні на рівні 41,8 гривні за долар, а офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 48,41 гривні за один євро.

Водночас курс долара до гривні в банках України знизився на 1 копійку - до 41,69 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,23 гривні за долар.

