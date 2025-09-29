Вийшла перша гра для навушників AirPods – як вона працює і чим цікава

Щоб повернути вліво або вправо, доведеться нахиляти голову в потрібному напрямку.

В App Store вийшла незвичайна гоночна гра RidePods. Вона насамперед цікава тим, що управління в ній здійснюється через AirPods.

Розробник припустив, що сенсори навушників, які відповідають за просторове аудіо, можна задіяти для управління рухами. Провівши зворотний інжиніринг, він підтвердив свою ідею, передає Tom's Hardware.

Замість звичних кнопок гравці використовують рухи голови: щоб ухилятися від зустрічного трафіку, доведеться нахиляти голову ліворуч або праворуч. У RidePods не можна грати без AirPods – гра не запуститься, доки не будуть підключені навушники.

Відео дня

Гра безкоштовна і працює на iPhone та iPad, але підійдуть не всі навушники AirPods – тільки ті, де є відстеження положення голови. Тобто всі AirPods Pro і AirPods третього і четвертого поколінь.

Нагадаємо, на осінньому заході Apple анонсувала AirPods Pro 3. Навушники отримали вдвічі потужніше шумозаглушення і сенсор пульсу для спортивної статистики. Також обіцяють автономність до 8 годин у кожному навушнику.

