Якщо все піде за планом, до кінця 2025 року мають оновити всі моделі, які офіційно підтримують нову OC.

У середині вересня Samsung почала випуск стабільної версії One UI 8 на базі Android 16 для пристроїв Galaxy. Якщо все піде за планом, до кінця 2025 року мають оновити всі смартфони, які офіційно підтримують нову OC.

ПорталSamMobileзібрав актуальний список пристроїв Samsung, які вже можуть оновитися до One UI 8. У добірці кілька десятків гаджетів, серед яких є і недорогі моделі.

Оновлення One UI 8.0 доступне для цих пристроїв Galaxy

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy A56

Galaxy A36

Оскільки One UI 8.0 поширюють поступово по всьому світу, може пройти кілька днів, перш ніж оновлення стане доступним у вашому регіоні. Наприклад, One UI 8 для флагманів Galaxy S25 був запущений у Кореї 15 вересня, а в Європі його почали отримувати 17 числа.

Ґрунтуючись на графіку поширення One UI 8 від Samsung, наступними на черзі мають стати флагмани Galaxy S22 і планшети Galaxy Tab S10. Останніми в черзі вказані бюджетні Galaxy A15 і Galaxy A16 – вони оновляться до кінця листопада.

На початку 2026 року, імовірно, січні, Samsung випустить серію флагманів Galaxy S26. Очікується, що разом із ними вийде One UI 8.5. Сам факт ранньої появи прошивки говорить про те, що Samsung прискорює цикл оновлень, підтримуючи конкуренцію з Google і Xiaomi.

Раніше Xiaomi представила графік розгортання HyperOS 3 на смартфонах, годинниках та інших пристроях. Першими її отримали Xiaomi 17, Pad 7 та інші новинки, представлені на презентації у вересні.

