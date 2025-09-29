Поки невідомо, скільки цілей збито ракетами з лазерним наведенням.

Повітряні сили США визнали 70-мм керовані ракети APKWS II головним інструментом винищувачів проти безпілотників на Близькому Сході — дешевша альтернатива сотням тисяч доларів за "повітря-повітря". Про це пише Defense Express.

Йдеться, що повідомлення The War Zone з посиланням на слова керівника центрального командування Повітряних сил США на Близькому Сході генерал-лейтенанта Дерека Франса свідчить: у 2024 році ПС США вперше почали широко застосовувати 70-мм ракети з лазерним наведенням APKWS II з борту винищувачів для ураження БПЛА, і нині ці ракети "є основною зброєю проти дронів у регіоні". Генерал відмовився називати точну кількість збитих APKWS апаратів, обмежившись формулюванням — "десятки дронів".

Аналітики наголошують: використання винищувачів для знищення дронів загалом залишається затратним, але принципове питання — чим стріляти. Класичні ракети "повітря-повітря" коштують від сотень тисяч до мільйонів доларів за одиницю, тоді як APKWS II — значно дешевша 70-мм опція, що робить її привабливим засобом для масової протидії дрібним і дешевим БПЛА.

Відео дня

З боку Defense Express звертають увагу на можливу подвійність офіційної риторики: частково таким способом у ПС США можуть приховувати чутливі дані, або ж намагатися створити враження, ніби APKWS повністю витіснила дорожчі ракети. Насправді винищувачі й досі можуть застосовувати й "традиційні" ракети повітря-повітря.

Ідея застосовувати APKWS з винищувачів не нова: ще у 2019 році проводилися випробування F-16, які стріляли APKWS по дронах-мішенях BQM-167. Надалі інтеграція цих ракет у пілотовані літаки здійснювалася в рамках секретної програми FALCO (Fixed wing, Air Launched, Counter-unmanned aircraft systems Ordnance), подробиці якої були частково розкриті навесні цього року.

Сьогодні APKWS інтегровані не лише на F-16: ними можуть озброюватися F-15E Strike Eagle та штурмовики A-10 Warthog. Така адаптація перетворює літаки на своєрідні "винищувачі дронів": наприклад, F-16 може брати понад 28 ракет APKWS, а F-15E — до 42 одиниць, що дозволяє одночасно вражати велику кількість цілей за відносно невеликі витрати.

Європа планує запустити виробництво комплексів Patriot - подробиці

Нагадаємо, европейський виробник ракет MBDA заявив про готовність запустити виробництво пускових установок Patriot у Німеччині. Керуючий директор німецького підрозділу MBDA Томас Готтшильд сказав журналістам, що компанія також готова збільшити виробничі потужності з випуску ракет Patriot на новому заводі в Німеччині, якщо обсяг замовлень перевищить "певний поріг". Водночас він не розкрив виробничу потужність підприємства з міркувань безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: