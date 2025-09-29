Словацький та угорський прем’єри заявляють, що не мають можливості відмовитися від російських енергоресурсів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його словацький колега Роберт Фіцо висловили протест проти тиску, який чинять на них США та Європа з вимогою відмовитися від російської нафти, повідомляє Bloomberg.

"Ніхто не повинен вказувати нам, де брати газ і нафту, тому що, згідно з міжнародним правом, це суверенне право країни визначати джерела отримання енергії", - заявив Фіцо в угорському місті Естергом.

Словацький політик підтримав думку Орбана, назвавши прагнення Європейського Союзу припинити постачання російських енергоносіїв "політичним та ідеологічним рішенням", яке завдасть шкоди всій Європі.

Обидва прем'єри стверджують, що відмова від поставок російської нафти через трубопровід "Дружба" економічно і технічно нездійсненна, оскільки відсутність виходу до моря обмежує можливості цих країн зменшити залежність від російських енергоносіїв.

Водночас, журналісти звертають увагу на те, що минулого тижня Орбан і президент Словаччини Петер Пеллегріні обговорили це питання з Дональдом Трампом, який раніше закликав країни-члени ЄС припинити імпорт російських енергоносіїв, причому словацький лідер охарактеризував зустріч як конструктивну.

Відмова ЄС від російської нафти та газу - останні новини

Євросоюз тривалий час обговорював відмову від російських енергоносіїв. Врешті-решт 18 червня Єврокомісія презентувала план припинення імпорту нафти та газу з РФ, який передбачає, що "остаточне прощавай" російській нафті та газу ЄС скаже 1 січня 2028 року.

Під тиском Трампа у вересні ЄС презентував 19-й пакет санкцій, який може передбачати прискорення відмови блоку від російського газу на один рік.

Угорщина, як і Словаччина, тривалий час блокували антиросійські енергетичні санкції. Разом з тим, 9 вересня міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто повідомив про 10-річну угоду про постачання 2 мільярдів кубометрів газу з британською корпорацією Shell Plc. Він додав, що тривають перемовини про додаткові обсяги імпорту газу з альтернативних джерел. Разом з тим, угорський урядовець зазначив, що Будапешт не готовий остаточно відмовитися від російського газу.

