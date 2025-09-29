Здорожчали зокрема морква, виноград та яблука.

Ціни на овочі та фрукти на минулому тижні в Україні змінювалися різноспрямовано. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

В результаті скорочення пропозиції в Україні подорожчала морква – з 6-12 грн/кг до 8-15 грн/кг. При цьому здорожчав і буряк, попри зростання пропозиції – з 5-10 грн/кг до 8-11 грн/кг.

Виробники огірків продовжують підвищувати відпускні ціни. Овоч здорожчав з 20-40 грн/кг до 25-75 грн/кг. Водночас нижня цінова межа помідор знизилася з 12 до 8 гривень за кілограм, а нижня цінова межа ріпчастої цибулі впала на дві гривні – з 9 до 7 грн/кг, а діапазон цін на білокачанну капусту звузився – з 5-20 грн/кг до 9-17 грн/кг.

Відео дня

Пекінська капуста подешевшала – з 25-35 грн/кг до 20-35 грн/кг, а броколі та цвітна додали в ціні в порівнянні з попереднім тижнем – з 40-55 грн/кг до 40-65 грн/кг та з 20-50 грн/кг до 25-50 грн/кг відповідно.

Істотно змінилися ціна на солодкий перець. Діапазон цін звузився з 20-60 грн/кг до 45-55 грн/кг. Також додали в ціні кабачки – з 6-15 грн/кг до 10-22 грн/кг.

Серед фруктів та ягід здорожчали ранні яблука – з 20-40 грн/кг до 25-45 грн/кг та виноград – з 40-120 грн/кг до 40-150 грн/кг. При цьому знизилися ціни на груші – з 20-90 грн/кг до 20-80 грн/кг та сливи – з 20-50 грн/кг до 15-50 грн/кг.

Продовжують також знижуватися ціни на кавуни – з 10-17 грн/кг до 6-20 грн/кг і дині – з 20-55 грн/кг до 15-35 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – прогнози експертів

Ціни на свинину в Україні лишаються незмінними, але до кінця року мають зрости. Це пов’язують з фактором сезонності, оскільки в кінці листопада переробники м'яса почнуть підготовку до зимових свят. Відповідно, з грудня виросте попит і від пересічних українців.

Також прогнозують подальше зростання цін на яйця, які дорожчають протягом останніх чотирьох тижнів. Щоправда, це подорожчання буде без різких стрибків. Його теж пояснюють сезонними змінами цін.

Вас також можуть зацікавити новини: