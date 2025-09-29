Ціни на овочі та фрукти на минулому тижні в Україні змінювалися різноспрямовано. Про це повідомляють аналітики EastFruit.
В результаті скорочення пропозиції в Україні подорожчала морква – з 6-12 грн/кг до 8-15 грн/кг. При цьому здорожчав і буряк, попри зростання пропозиції – з 5-10 грн/кг до 8-11 грн/кг.
Виробники огірків продовжують підвищувати відпускні ціни. Овоч здорожчав з 20-40 грн/кг до 25-75 грн/кг. Водночас нижня цінова межа помідор знизилася з 12 до 8 гривень за кілограм, а нижня цінова межа ріпчастої цибулі впала на дві гривні – з 9 до 7 грн/кг, а діапазон цін на білокачанну капусту звузився – з 5-20 грн/кг до 9-17 грн/кг.
Пекінська капуста подешевшала – з 25-35 грн/кг до 20-35 грн/кг, а броколі та цвітна додали в ціні в порівнянні з попереднім тижнем – з 40-55 грн/кг до 40-65 грн/кг та з 20-50 грн/кг до 25-50 грн/кг відповідно.
Істотно змінилися ціна на солодкий перець. Діапазон цін звузився з 20-60 грн/кг до 45-55 грн/кг. Також додали в ціні кабачки – з 6-15 грн/кг до 10-22 грн/кг.
Серед фруктів та ягід здорожчали ранні яблука – з 20-40 грн/кг до 25-45 грн/кг та виноград – з 40-120 грн/кг до 40-150 грн/кг. При цьому знизилися ціни на груші – з 20-90 грн/кг до 20-80 грн/кг та сливи – з 20-50 грн/кг до 15-50 грн/кг.
Продовжують також знижуватися ціни на кавуни – з 10-17 грн/кг до 6-20 грн/кг і дині – з 20-55 грн/кг до 15-35 грн/кг.
Ціни на продукти в Україні – прогнози експертів
Ціни на свинину в Україні лишаються незмінними, але до кінця року мають зрости. Це пов’язують з фактором сезонності, оскільки в кінці листопада переробники м'яса почнуть підготовку до зимових свят. Відповідно, з грудня виросте попит і від пересічних українців.
Також прогнозують подальше зростання цін на яйця, які дорожчають протягом останніх чотирьох тижнів. Щоправда, це подорожчання буде без різких стрибків. Його теж пояснюють сезонними змінами цін.