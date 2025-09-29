Вперше підтверджено використання морських безпілотників для доставки оптоволоконних fpv-дронів.

Україна під час атаки на портові міста Туапсе і Новоросійськ у Краснодарському краї використовувала fpv-дрони на оптоволокні, які були доставлені морськими безпілотниками. Як пише Business Insider, дрони були зафіксовані на фотографіях і відео, опублікованих російськими новинними каналами і військовими блогерами. Це перший публічно підтверджений випадок застосування таких дронів у морі.

Як пише BI, на одному з відео з місця події видно, що поруч із берегом пришвартовано виведений з ладу безпілотний морський дрон. Неясно, що сталося з дроном, але на його корпусі видно кілька ящиків з відкидними кришками.

Раніше Україна вже використовувала такі дистанційно керовані кришки для запуску дронів, зокрема, коли в червні під час операції "Павутина" розгорнула десятки платформ FPV з вантажівок глибоко в Росії.

При цьому на одній з фотографій вмісту ящиків видно fpv-квадрокоптер з камерою. На інших зображеннях видно квадрокоптери з прикріпленими каністрами, призначеними для зберігання котушок з оптоволоконними кабелями, наголошується в статті:

"Ці кадри є першим публічно відомим випадком, коли Україна розгорнула оптоволоконні дрони в морі, що є черговою ознакою того, як дронна війна розвиває недорогі тактики як для наземних, так і для морських бойових дій".

При цьому видання вказує, що сама концепція розгортання квадрокоптерів на морі не нова. Раніше повідомлялося, що ще в грудні Україна використовувала морські дрони як носії для стандартних дронів FPV.

Однак, на відміну від них, оптоволоконні дрони за рахунок кабелю можуть залишатися на зв'язку з пілотом або джерелом сигналу, незважаючи на наявність засобів радіоелектронної боротьби.

Атака на Краснодарський край

24 вересня ударні морські дрони Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України атакували логістичні об'єкти держави-агресора Росії на Чорноморському узбережжі - порти в Новоросійську і Туапсе.

При цьому у Військово-морських силах ЗС України не виключають аналогічних ударів по подібних об'єктах.

