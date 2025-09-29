OpenAI випустила збірку з 300+ готових промтів для різних професій

Промти розраховані на новачків і спрощують взаємодію з ChatGPT.

OpenAI представили добірку з 300 промтів для різних професій. Мета – допомогти швидко отримувати відповіді від ChatGPT без необхідності придумувати формулювання самостійно.

Промпти адресовані фахівцям з самих різних галузей – від розробників і дизайнерів до маркетологів, HR-менеджерів і керівників. Кожен промт містить короткий опис завдання і готовий приклад запиту, який можна використовувати відразу, без редагування.

Окремо зібрана універсальна колекція промптів, структурована за категоріями: для написання текстів, планування зустрічей та інших завдань. У ній представлені шаблони для ділового листування, складання списків справ і аналізу причин проблем.

Відео дня

Усі матеріали розміщені в розділі Prompt Packs на сайті OpenAI Academy. Компанія підкреслює, що такі шаблони дають змогу швидше виконувати рутинні завдання та ефективніше використовувати ChatGPT у повсякденній роботі фахівців.

Раніше цього місяця OpenAI запустила Pulse – новий режим ШІ-агента в ChatGPT, який може діяти автономно. Щоранку він формуватиме для користувачів персоналізовані картки з потрібною інформацією. У компанії позиціюють нову фічу як заміну соцмережам.

Сьогодні ChatGPT займає понад 80% світового ринку чат-ботів і 92% в Україні. Найближчі суперники – Perplexity і Microsoft Copilot. На них припадає частка в 15% від усіх користувачів.

Вас також можуть зацікавити новини: