Останні заяви адміністрації США про удари углиб РФ та можливе надання ЗСУ "Томагавків" Пєсков назвав "дуже серйозними".

У Кремлі відреагували на заяви адміністрації США про схвалення президентом Дональдом Трампом ударів ЗСУ вглиб Росії і можливі поставки Україні ракет "Томагавк".

Як зазначив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, у Москві чули ці заяви, "вони дуже серйозні", і зараз уважно їх вивчають та аналізують.

"Уважно за цим стежать наші військові спеціалісти. Питання, як і раніше, звучать так: хто може запускати ці ракети, навіть якщо вони опиняються на території київського режиму? Їх можуть запускати лише українці чи це повинні робити все-таки американські військові? Хто наводить ці ракети - американська сторона чи самі українці?" - цитують його російські ЗМІ.

Відео дня

Щодо можливого надання України "Томагавків", то, за словами кремлівського прессекретаря, потрібно зрозуміти "потенційні загрози" і "хто буде втягнутий у процес".

"І тоді вже можна буде визначатися з позицією. Навіть якщо буде так, немає жодної панацеї, яка зараз може змінити ситуацію на фронтах для "київського режиму". Немає чарівної зброї. Будуть це "Томагавки" чи інші ракети - вони не зможуть змінити динаміку", - сказав Пєсков.

Схвалення Трампом ударів ЗСУ углиб РФ і надання "Томагавків"

Як повідомляв раніше УНІАН, у Нью-Йорку на закритій зустрічі із президентом США Дональдом Трампом Зеленський просив у нього "Томагавки". За даними The Telegraph, зустріч була сприйнята як надзвичайно позитивна. Президент України навів аргумент, що надання "Томагавків" допоможе Путіну сісти за стіл переговорів. Однак наразі немає остаточного підтвердження того, що США погодяться передати ракети Tomahawk Україні.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв днями, що адміністрація США розглядає передачу Україні ракет "Томагавк". Ведуча запитала у нього, чи обговорюють в адміністрації Трампа можливість надати Україні це озброєння. На що він відповів, що "остаточне рішення ухвалюватиме президент Трамп" і що він ухвалюватиме рішення з цього питання, "спираючись на інтереси США".

Крім того, спецпредставник США з питань України Кіт Келлог заявив, що Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по Росії. На пряме запитання, чи вважає президент США, що Україна може завдавати ударів по Росії далекобійною зброєю, Келлог, відповів, що це було санкціоновано президентом. "Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент Венс і держсекретар Рубіо, відповідь - так. Використовуйте можливість наносити удари на великій відстані. Жодних укриттів не існує", - сказав він.

Вас також можуть зацікавити новини: