На думку президента Фінляндії, важливо "не реагувати занадто бурхливо".

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не даватиме наказ збивати невідомі об’єкти, які можуть порушити повітряний простір його країни. Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

Ведуча поцікавилася, чи наказав би він збивати дрони, якби вони з'явилися у повітряному просторі Фінляндії, на що президент відповів заперечно.

"Ні, у нас є протоколи. По суті, ми спочатку перевіряємо, потім оголошуємо, а тоді Військово-повітряні сили вирішують, що робити", - зазначив Стубб.

Відео дня

Коментуючи намагання російського диктатора Володимира Путіна вести гібридну війну проти Європи, він пригадав, зокрема, перерізання підводних кабелів у Балтійському морі і пояснив, що в таких ситуаціях потрібно зберігати спокій та вибудовувати оборону в такий спосіб, щоб подібні інциденти не повторювалися. Також Стубб наголосив, що важливо "не реагувати занадто бурхливо".

Крім того, президент Фінляндії пояснив зміну позиції президента США Дональда Трампа щодо Росії. За його словами, відносини з РФ потребують підходу "батога і пряника", проте, мовляв, Захід переконався, що пряник не працює і тепер Трамп продемонстрував батіг.

Позиція НАТО щодо російських цілей у небі: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Захід таємно попередив Кремль, що більше не терпітиме російські провокації в своєму небі і готовий збивати російські літаки. Bloomberg писав, що минулого тижня в Москві відбулася напружена зустріч, на якій британські, французькі та німецькі посланці висловили свою стурбованість вторгненням трьох винищувачів МіГ-31 в повітряний простір Естонії. На цих переговорах російський дипломат заявив європейцям, що вторгнення в естонський повітряний простір було відповіддю на українські удари по окупованому Криму.

Також ішлося про те, що НАТО розглядає новий план зі збиття російських літаків. За даними The Times, уже зараз посилюється спостереження в районі Балтійського моря, куди було направлено фрегат ППО та низку неуточнених систем розвідки і спостереження. Деякі держави НАТО, які перебувають дуже близько до Росії, закликають Альянс піти на більш рішучі кроки і знизити поріг застосування сили

Тим часом білоруський диктатор Олександр Лукашенко агресивно відповів на плани НАТО збивати російські літаки. Він пообіцяв Альянсу "миттєву відповідь": "Коли дійде до справи, ви потім побачите, що вони зіб'ють і як... Відповідь прилетить миттєво". Крім того, Лукашенко сказав, що вважає заяви НАТО про плани збивати російські або білоруські літаки "непродуманими і дурними", і заявив, що "так діяти не можна".

Вас також можуть зацікавити новини: