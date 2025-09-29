Зеленський підкреслив, що Лукашенко має пам'ятати про те, що його країна є незалежною.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву самопроголошеного "президента" Білорусі Олександра Лукашенка про те, що нібито існує "дуже хороша пропозиція" щодо врегулювання війни з Росією. За його словами, у глави Мінська немає розуміння реального стану справ. Про це український лідер заявив під час свого відеозвернення до учасників Варшавського безпекового форуму 2025.

"Мені зараз важко реагувати на заяви Лукашенка. Він, чесно кажучи, живе у своєму світі. Він побудував його, ізолювався і живе три десятиліття в цьому будинку. Але це будинок розміром із країну", - сказав Зеленський.

Також президент України зазначив, що Білорусь має суверенітет і незалежність, які регулярно ставить під сумнів російський диктатор Володимир Путін.

Відео дня

"Я хотів би, щоб він (Олександр Лукашенко - УНІАН) пам'ятав, що його країна - незалежна. Він живе у своєму світі, але іноді Путін приїжджає в гості в цей світ. І вони там, два старі діди, базікають.", - наголосив Зеленський.

Лукашенко заявив про "хорошу пропозицію" щодо врегулювання війни

Раніше самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен негайно погодитися на вимоги Кремля, або ризикує втратити всю країну. За його словами, на столі вже нібито є хороша пропозиція.

Лукашенко відмовився розкривати суть цих пропозицій, але запевнив, що українське керівництво неодмінно має їх прийняти.

Вас також можуть зацікавити новини: