Президент наголосив, що можливо запровадити режим припинення вогню на поточній лінії фронту, але РФ не має встановлювати нові кордони в Україні.

Президент України Володимир Зеленський виключає варіант того, що кордони України будуть змінюватись. Про це глава держави сказав під час онлайн-виступу на Варшавському форумі безпеки, висловлюючи своє бачення щодо можливих переговорів про закінчення війни.

Як відзначив глава держави, кордони України визначені у Конституції, і ці кордони усім відомі, бо визнані усіма країнами у світі і міжнародним правом.

При цьому він допустив, що саме відштовхуючись від поточної лінії зіткнення, можна спробувати перейти до дипломатичного треку, бо саме на рівні лідерів можна узгодити запровадження режиму припинення вогню.

Відео дня

На переконання Зеленського, команди країн можуть розпочати роботу щодо плану з припинення війни. Він вважає це можливим, однак наголошує на важливості однієї умови.

"Росія не буде накреслювати нові кордони в Україні", - наголосив Зеленський.

Окуповані території - що казав Зеленський

Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація станом на зараз окупували близько 20% території України і вимагає, аби Україна віддала їй більше земель, і у першу чергу йдеться про усю Донеччину.

Водночас, Україна не збирається дарувати Росії українські землі. Зокрема, Зеленський відкидає варіант територіальних поступок з боку України.

Також президент зазначав, що наша держава готова повернути окуповані території дипломатичним шляхом у майбутньому, якщо зараз не може зробити це військовим.

Вас також можуть зацікавити новини: