СБУ проводить обшуки у міській раді Херсона: вилучено понад 90 тисяч доларів (фото)

СБУ проводить обшуки у міській раді Херсона. Про це повідомляє прес-служба відомства в Facebook.

"Служба безпеки України спільно з прокуратурою та слідчими поліції продовжує слідчі дії в рамках відкритих кримінальних проваджень за фактами вчинення посадовими особами Херсонської міської ради злочинів у сфері службової діяльності - розкраданні бюджетних коштів на суму понад п’ять мільйонів гривень, які передбачалися на будівництво та реконструкцію об’єктів освітньої та культурної сфери міста", - йдеться у повідомленні.

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Під час перевірки причетності високопосадовців органу місцевого самоврядування до системного привласнення коштів бюджету в особливо великих розмірах, правоохоронцями проведено черговий обшук у службовому приміщенні одного з керівників апарату Херсонської міської ради в рамках розслідування злочинів, передбачених ст.ст. 191, 364 та 366 Кримінального кодексу України.

"У ході обшуку виявлено та вилучено понад 90 тисяч доларів США, близько 10 тисяч євро та 364 тисячі гривень. Слідчі встановлюють джерела отримання посадовцем місцевого самоврядування вилучених коштів, враховуючи розмір його офіційних доходів та відомостей про майно, зазначених у декларації. Вирішується питання про накладення арешту на вказані грошові активи", - додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що слідчі ГПУ провели обшуки за місцями роботи та проживання керівного складу Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Київській області. Службові особи правоохоронного органу незаконно заволоділи державними коштами у сумі понад 6 млн грн.