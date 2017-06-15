Обшуки в Нацполіції Київської області: чиновники привласнили понад 6 мільйонів гривень

Здійснюється досудове розслідування за фактом привласнення державних коштів в особливо великих розмірах службовими особами Головного управління Національної поліції у Київській області.

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, розслідування поводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначається, що 14 червня 2017 року слідчі ГПУ провели обшуки за місцями роботи та проживання керівного складу Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Київській області.

Читайте такожПрокуратура підозрює чиновника Запорізької ОДА у розтраті 4 мільйонів бюджетних коштів

«За результатами опрацювання та аналізу виявлених в ході проведених слідчих дій документів встановлено додаткові факти привласнення державних коштів в особливо великих розмірах службовими особами Головного управління Національної поліції у Київській області у період з 2012 по 2016 роки, які призначалися для виплати заробітної плати та грошового забезпечення особовому складу главку, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, оформленні на підставних осіб, у тому числі «мертві душі», - йдеться у повідомленні

«На теперішній час виявлено, що службові особи правоохоронного органу незаконно заволоділи державними коштами у сумі понад 6 млн грн. Досудове розслідування триває. Проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину, притягнення усіх винних до відповідальності та забезпечення відшкодування збитків», - зазначили в ГПУ.

За скоєне кримінальне правопорушення особам, причетним до вчинення злочину, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певної діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.