Ющенко помолився за героїв Карпатської України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом з дружиною Катериною ЮЩЕНКО взяв участь у молебні в пам`ять героїв Карпатської України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, молебень відбувся у Хустському греко-католицькому Свято-Вознесенському соборі за участю представників місцевої влади, духовенства та місцевої громади. Молебень провів апостольський адміністратор Мукачівської греко-католицької єпархії Мілан ШАШІК.

Перед початком заходу Віктор та Катерина ЮЩЕНКИ поклали квіти до меморіальної дошки президента Карпатської України Августина Волошина біля будинку, де він проживав.

***Хустський греко-католицький Свято-Вознесенський собор побудовано у 1748 році греко-католицькою громадою міста Хуст. Він є одним із трьох соборів Мукачівської греко-католицької єпархії, після Ужгорода та Мукачева. Настоятель Хустського греко-католицького Свято-Вознесенського собору - отець-доктор Василь ЗЕЙКАН, декан Хустського деканату.

Проживаючи у місті Хуст, в соборі правив молитовні служби священик, майбутній Президент Карпатської України Августин Волошин.