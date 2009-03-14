Тимошенко не висуватиме Газпрому зустрічний позов за "газову війну"

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає безперспективним розгляд позову російського ВАТ «Газпром» в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма у зв`язку з газовою кризою між Росією і Україною на початку січня 2009 року

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив сьогодні журналістам, відповідаючи на запитання: «Чи не планує Україна висунути зустрічний позов до «Газпрому».

“Я не бачу перспективи у розгляді цього питання, тому що воно не має об`єктивної бази. Це, швидше, політичні дії, пов`язані з тим, що «Газпром» просто хоче як би забезпечити своє європейське реноме”, - сказав він.

Перший віце-прем`єр підкреслив, що транзит російського природного газу територією України для європейських споживачів був припинений не з вини української сторони.

О.ТУРЧИНОВ нагадав, що європейські експерти, які брали участь у врегулюванні газової кризи між Росією і Україною, підтвердили, що Україна не здійснювала несанкціонований відбір газу для забезпечення потреб внутрішнього ринку, а також не робила ніяких дій для припинення транзиту російського газу до Європи.

Як повідомлялося, “Газпром” дотепер не відкликав з Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма прохання про арбітраж від 16 січня щодо транзиту російського природного газу територією України у зв`язку з так званою січневою газовою війною.

Як пише тижневик "Дзеркало тижня" (№ 9 (737) 14-20 березня), згідно з документами, що є у розпорядженні видання, ВАТ «Газпром» вважає, що відповідач (НАК «Нафтогаз України») не тільки не «дотримувався юридичних зобов`язань щодо транзиту природного газу територією України до Європи», але ще й вилучав транзитний газ.