Янукович: прийде новий президент, прийде новий уряд, і ситуація зміниться

Раніше, ніж восени, провести дострокові парламентські і президентські вибори неможливо. Про це сказав лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю телеканалу “Інтер” в неділю.

За його словами, необхідно провести “одноразово дострокові парламентські і президентські вибори”.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що такі вибори необхідно проводити “чим скоріше, тим краще”.

Водночас він зазначив, що «раніше, ніж восени, це не буде».

Лідер Партії регіонів переконаний, що саме народ України має визначитися, «кого вони бачать, кого вони оберуть».

«Прийде новий президент, прийде новий парламент, і прийде новий уряд, і ситуація цілком зміниться в країні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, якщо це буде зроблено швидко, то «ми швидко подолали б кризу».