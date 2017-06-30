У МЗС заявили про очевидне порушення РФ Мінських угод у зв'язку з перешкоджанням місії ОБСЄ працювати на Донбасі

У Міністерстві закордонних справ України заявили про очевидне порушення Росією Мінських угод у зв'язку з перешкоджанням Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ здійснювати спостереження на Донбасі.

Про це у Twitter написала речник МЗС України Мар'яна Беца.

"Росія та поплічники роблять усе з метою перешкоджання спостереження та документування їхніх злочинів на окупованому Донбасі. Очевидне порушення Мінська", - наголосила Беца.

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Таким чином вона прокоментувала повідомлення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у Twitter, де йшлося про те, що місія була позбавлена можливості працювати на ділянці українсько-російського кордону поблизу окупованого Новоазовська. Місія ОБСЄ заявила, що бойовики "ДНР" вимагали письмового дозволу.