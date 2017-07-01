Геращенко допустив причетність Росії до затримання українця в Італії

Спецслужби РФ могли посприяти затриманню в Італії українського військового Віталія Марківа.

Про це заявив радник глави МВС, нардеп від "Народного фронту" Антон Геращенко в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, Марків приїхав в Італію провідати маму, і його затримали.

"Вся ця історія дуже погано пахне і схожа на чергову російську провокацію. Справа в тому, що в батальйоні ім. Кульчицького не було мінометів, з яких можна було б вразити італійського фотокореспондента", – заявив Геращенко.

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Він також додав, що затримання Марківа могло бути російською провокацією.

"Італійські правоохоронці повинні надати Україні інформацію, де чітко розписано, які докази у них є... Ми припускаємо, що, швидше за все, це російська провокація, що спецслужби РФ передали в Італії якісь надумані документи, на підставі яких італійці завели кримінальну справу", – сказав політик.

Геращенко зазначив, що, ймовірно, Італія не поінформувала Україну про розшук Марківа, і додав, що у нього немає точної інформації з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, в Італії був заарештований український боєць Віталій Марків за підозрою у вбивстві італійського фоторепортера в травні 2014 р. поблизу Слов'янськ.