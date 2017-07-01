Нацгвардія не отримувала офіційної інформації про затримання свого бійця в Італії

Національна гвардія України не отримувала офіційної інформації про затримання свого бійця Віталія Марківа в Італії, повідомила прес-служба Нацгвардії.

"На даний момент сержант Віталій Марків служить у батальйоні Кульчицького на посаді заступника командира взводу. Він поїхав до Італії під час планової відпустки. Офіційна інформація щодо затримання Марківа в Національну гвардію не надходила", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що українськими правоохоронцями розслідується кримінальне провадження за фактом загибелі громадянина Італії Андреа Рокеллі і його російського напарника Андрія Миронова. При цьому, за даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася в результаті артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.

"Ми разом з МЗС і Генеральною прокуратурою України докладемо максимум зусиль з надання допомоги нацгвардійцю", - запевнили у відомстві.

Заступник генпрокурора Євген Єнін в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив, що італійська сторона не зверталася до України ні за правовою допомогою з приводу допиту Віталія Марківа, ні з запитами щодо нього.

"З самого ранку ми вийшли на контакт з правоохоронними органами Італії і до них було доведено чіткий сигнал, що в рамках наявного в Україні кримінального провадження, яке розслідується СБУ, нами не виявлено жодних доказів, які б свідчили про те, що зазначений обстріл, який привів до загибелі італійського журналіста, міг бути здійснений з українського боку", - сказав Єнін.

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Він додав, що в Україні допитали низку свідків, які щонайменше свідчать про наявний в той день перехресний обстріл.

"Водночас жодної конкретної особи з того чи іншого боку, яка б могла вчинити пошкодження, несумісні із життям, встановити слідству не вдалось. Більше того, італійські правоохоронці не зверталися до нас ані з питаннями правової допомоги в контексті допиту того ж самого пана Марківа чи когось іншого", - додав Єнін.

За його словами, станом на сьогодні жодних запитів щодо Марківа Генеральна прокуратура України не отримувала.

"У зв'язку з тим, що в Італії сьогодні вихідний день, попередньо домовлено, що в понеділок-вівторок відбудуться ці контакти, в яких ми поставимо додаткові питання. Крім того, ми перебуваємо на зв'язку з адвокатом пана Марківа, і на запитувану нами інформацію ми намагаємося здобути підтвердження, зокрема в тій частині, що пан Марків в цей день не перебував в зоні, де можна було б здійснити фізичне ураження пана Рокеллі", - зауважив заступник генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, заступника командира взводу батальйону ім. Кульчицького (добровольче формування Національної гвардії України) Віталія Марківа арештовано 30 червня за підозрою у вбивстві громадянина Італіі, фоторепортера Андреа Рокеллі у травні 2014 року поблизу м. Слов'янськ.

За інформацією народного депутата, координатора батальйону ім. Кульчицького Андрія Антонищака, Марків має італійське підданство. Він відновив свій український паспорт після Євромайдану.