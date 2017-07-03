В Україні стартував тиждень НАТО

Сьогодні у Києві Голова Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Ірина Фріз відкрила 95-ий семінар Роуза-Рота «Безпека і стабільність в Україні і Чорноморському регіоні», повідомляє прес-служба партії.

«Ключовою темою семінару є безпека і стабільність Чорноморського регіону, який за останні роки, завдяки зусиллям Російської Федерації, перетворився на реальну загрозу стабільності та безпеки як світовій так і регіональній. Рівень експертів, які запрошені до участі в семінарі, гарантує нам і якість презентації, і якість дискусії», – заявила у вступному слові Ірина Фріз.

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Народний депутат повідомила, що у семінарі беруть участь понад 150 учасників з 25 держав-членів НАТО, асоційованих членів Альянсу, міжнародних організацій та громадянського суспільства.

«Хочу привітати усіх з тим, що наш семінар відкриває тиждень НАТО в Україні. Сьогодні вдень у Верховній Раді України відбудеться урочисте засідання, яке буде присвячене 20-річчю підписання Хартії співробітництва між Україною та НАТО», – заявила Ірина Фріз.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримає від НАТО обладнання з кіберзахисту на понад 1 мільйонів євро.