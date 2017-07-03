Луценко на цьому тижні представить в регламентному комітеті ВР подання на зняття недоторканності з 5 нардепів - Сарган

Генеральний прокурор України Юрій Луценко з 3 по 7 липня представить у Регламентному комітеті Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності щодо п’ятьох народних депутатів.

Про це прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Йдеться про Андрія Лозового (фракція Радикальної партії), Олеся Довгого (група "Воля народу"), Євгена Дейдея (фракція "Народного фронту"), Борислава Розенблата (фракція «Блоку Петра Порошенка»), Максима Полякова (фракція “Народного фронту”).

«Насичений тиждень роботи генпрокурора Юрія Луценка в Регламентному комітеті ВР», - заявила Сарган.

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За її словами, сьогодні, о 12.00 буде розглянуто подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Дейдея. У вівторок, 4 липня, о 10.00 буде розглянуто подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Довгого. У середу, 5 липня, о 10.00 буде розглянуто подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Лозового. У четвер, 6 липня, о 10.00 будуть розглянуті подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Полякова. У п'ятницю, 7 липня, о 10.00 будуть розглянуті подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Розенблата.

Як повідомила Сарган, в роботі комітету братиме участь керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата від Радикальної партії Лозового (в діях якого вбачаються ознаки ухилення від сплати податків в розмірі 1,846 млн грн) і депутата Довгого (група "Воля народу"), якого підозрюють у причетності до незаконного виділення земельних ділянок у Києві у 2007-2009 роках.

Також Генпрокуратура направила до ВР подання на Дейдея, в діях якого вбачаються ознаки незаконного збагачення на суму 6,1 млн грн.

Крім того, ГПУ просить парламент зняти недоторканність з Розенблата, в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. доларів, і Полякова, в діях якого вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва. Поляков та Розенблат підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

Як повідомляв УНІАН, у ГПУ розповіли про докази, які зможуть переконати нардепів у необхідності зняття депутатської недоторканності.