Справа Дейдея: бізнесмен підтвердив, що давав гроші в борг дружині нардепа

Бізнесмен Ігор Лінчевський підтвердив, що він давав гроші в борг Євгену Дейдею для дружини нардепа. Про це він сказав в ході засідання регламентного комітету ВР, передає "112 Україна".

"Так, я реально позичив гроші Дейдею. Ці гроші в мене задекларовані в усіх податкових деклараціях, сплачені всі податки. Ці гроші я особисто передавав Дейдею для дружини. Спочатку був усний договір, коли я привозив, двома частинами, до речі, привозив ці гроші в Київ, я передавав, дружина, я з нею не знайомий, по-моєму перебувала в машині. Але спочатку був усний договір, після цього я оформив договір, тому що не хотів втратити ці гроші", - сказав Лінчевський.

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Як повідомляв УНІАН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в справі народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея йдеться про незаконне збагачення на кілька мільйонів гривень. Генпрокурор також зазначив, що у слідства є, зокрема, аудіофайли, якими спростовується запис в декларації Дейдея про нібито отримане його дружиною позику на 3,5 млн грн від громадянина Лінчевського».