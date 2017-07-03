Путін в Гамбурзі зібрався обговорити Україну з Меркель і Макроном, Порошенка не буде

Президент РФ Володимир Путін 8 липня в Гамбурзі у форматі робочого сніданку обговорить з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером ФРН Ангелою Меркель ситуацію в Україні. Про це повідомив помічник російського президента Юрій Ушаков, передають "РИА Новости".

"Восьмого липня відбудеться робочий сніданок з двома європейськими лідерами, паном Макроном і пані Меркель, в ході якого обговорюватимуться проблеми "двадцятки", актуальні проблеми міжнародного порядку денного, зокрема акцент мається на увазі зробити на врегулювання навколо України", - сказав Ушаков журналістам у понеділок.

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Ушаков зазначив, що оскільки Україна не входить до числа спеціально запрошених країн на саміт "двадцятки", який пройде 7-8 липня в Гамбурзі, президента України Петра Порошенка там не буде.

Як повідомляв УНІАН, Трамп і Путін під час зустрічі обговорять питання анексії Росією Криму.