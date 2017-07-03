Суддя Чаус перебуває у Кишиневі під домашнім арештом - Єнін

Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус перебуває у Кишиневі під домашнім арештом.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін.

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"Чаус живий та неушкоджений продовжує перебувати під домашнім арештом в Кишиневі", - написав він.

Раніше в інтернеті з’явилася інформація про нібито вбивство Чауса.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили Чауса під час отримання хабара в сумі 150 тис. доларів (понад 3,7 млн грн) за винесення вироку на користь підсудних.

6 вересня Верховна Рада дала згоду на затримання судді і притягнення його до кримінальної відповідальності. Після цього, скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України.

З 12 вересня Чауса було оголошено в національний розшук. З 11 листопада він перебував в міжнародному розшуку з метою арешту й подальшої екстрадиції в Україну.

1 березня 2017 року стало відомо, що Чауса за запитом Генпрокуратури затримали в Молдові. Адвокати Чауса звернулися до президента Молдови Ігоря Додона з проханням надати їх підзахисному політичний притулок.

У ГПУ повідомили, що вирішення питання про екстрадицію Чауса в Україну залежатиме від рішення президента Молдови про згоду чи відмову надати йому статус політичного біженця.