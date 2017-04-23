У НАБУ спростували звільнення Чауса в Молдові, суддя-"баночник" перебуває під домашнім арештом

01:44, 23 квітня 2017
Політика
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У НАБУ уточнили, що Чаус перебуває під домашнім арештом на квартирі.

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Суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус станом на 20 квітня в Молдові перебував під домашнім арештом.

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Про це повідомили "Українській правді" в прес-служба НАБУ в суботу ввечері після появи в ЗМІ інформації, що Чауса випустили на свободу.

У НАБУ уточнили, що Чаус перебуває під домашнім арештом на орендованій квартирі і відмовляється співпрацювати зі слідством.

У прес-службі пояснили, що суд відхилив апеляцію прокурорів на екстрадиційний арешт Чауса.

Актуальну інформацію щодо судді НАБУ пообіцяли повідомити в неділю.

Раніше видання "Країна" з посиланням на власні джерела повідомило, що Чаус вже тиждень перебуває на волі.

"В даний момент він вже тиждень перебуває на волі. Молдовська влада його відпустила, тому що закінчився термін його утримання під вартою. Це не означає, що відмовлено в екстрадиції, однак це означає, що в даний момент він на волі", - повідомило виданню джерело в суддівських колах.

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Теги: #суддя#Чаус у Молдові