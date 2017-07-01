"Ціллю був убитий командир роти": журналіст розповів деталі захоплення диверсантів на Луганщині

Громадянин РФ, якого було вбито під час ліквідації диверсійно-розвідувальної групи на Луганщині наприкінці червня - командир ДРГ Олександр Щерба, був "метою" українських розвідників.

Про це 1 липня повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на командира підрозділу, який брав участь у ліквідації ДРГ.

За його словами, ще один загиблий під час бою - 18-річний Олександр Суконін з м.Ровеньки.

За даними військових, Щерба командував окремою розвідротою "4 окремої мотострілкової бригади".

Читайте такожМати росіянина, який потрапив у полон на Донбасі, спростувала заяви Міноборони РФ про його звільнення з контрактної служби

"Спочатку взяли чотирьох. Потім підійшли ще двоє. Командир Олександр Щерба і 18-річний боєць Олександр Суконін. ... Коли групу було взято у кільце, їм запропонували здатися. Але Щерба чинив озброєний опір. При цьому він професійно прикрився Суконіним. Про їх підготовку говорить те, що вони обидва були поранені, але навіть при цьому вели бій доти, поки не були знищені", - повідомив Цаплієнко.

Як повідомляв УНІАН, російський контрактник Агєєв був затриманий українськими військовими у складі ДРГ бойовиків, яка була знешкоджена 24 червня під Жолобком Луганській області.

Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року. Розвідник Агєєв 1995 року народження потрапив у полон 24 червня у результаті зіткнення бійців 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ і розвідгрупи бойовиків «ЛНР». 28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений у полон в Луганській області росіянин Віктор Агєєв в минулому році «звільнився в запас».

«Віктор Агєєв ніколи не проходив військову службу за контрактом у збройних силах РФ. Згідно з обліковими даними Міноборони Росії, Агєєв проходив строкову службу у ЗС РФ, після якої ще в травні 2016 звільнився в установленому порядку в запас. Інформація про нібито вступ в подальшому Віктора Агєєва на військову службу за контрактом є вигадкою», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на другій сторінці військового квитка Агєєва «є запис, що він звільнений у запас в травні 2016 року». «У військовому квитку був би запис про вступ Агєєва на військову службу за контрактом у ЗС РФ, яку українські спецслужби через незнання не встигли намалювати», - додали у Міноборони РФ.