Рибачук: у Тимошенко є шанс

Глава Секретаріату Президента України Олег РИБАЧУК вважає, що у лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО є ще один шанс стати прем`єр-міністром України - якщо вона врахує попередні проблеми часів її першого прем`єрства.

Таку думку він висловив в інтерв`ю журналу «Профіль» від 10 квітня 2006 року.

«Сьогодні її (Ю.ТИМОШЕНКО) «кредитна історія» для багатьох така: від «помаранчевої принцеси» «до червоної директриси» – термін, як на візитній картці, яким її називають в Європі. Адже для європейського і американського інвестора шарм, усмішки, квіти і наряди не завжди спрацьовують. Там дуже хороша пам`ять. Другий шанс у пані ТИМОШЕНКО може бути, але це точно буде останній шанс», - сказав О.РИБАЧУК.

«Працюючи в її уряді, іноді я не знав, як відповідати (у Брюсселі, наприклад) на питання про економічну політику ТИМОШЕНКО. Зараз вона всіляко демонструє і переконує, що ми побачимо інше «woman show», що вона буде іншим прем`єром», - сказав глава Секретаріату.

Він також зазначив, що відповідальні за коаліцію політичні сили всі сумніви висловлять в документі, під яким повинні стояти три підписи. «Всі баланси, економічна політика, роль майбутнього прем`єра, його можливості – все бути відображено в цьому документі. Тому Юлії Володимирівні (ТИМОШЕНКО) потрібно переконати партнерів не словом, а підписом», – сказав О.РИБАЧУК.

Формат коаліції «Нашої України» і БЮТ може “не відбутися лише в тому випадку, якщо сторони не домовляться, якщо там з`явиться політична сила, яка підірве коаліцію зсередини. Я поки що не бачу таких передумов і чинників», - сказав О.РИБАЧУК.