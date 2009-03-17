Визнавши, що збільшити соціалку не може, влада отримає сплеск оптимізму?

Влада повинна чесно визнати, що нове підвищення соціальних видатків на сьогодні нереальне.

На цьому сьогодні у своєму виступі у Верховній Раді наголосив глава фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Микола МАРТИНЕНКО, повідомляє прес-служба НУ-НС.

На думку народного депутата, з метою стабілізації та утримання фінансової системи і покриття дефіциту державного бюджету – заради виживання української економіки – потрібно йти на непопулярні кроки.

”Нам не уникнути скорочення певних видатків бюджету. Вся влада має також чесно сказати, що нове підвищення соціальних видатків зараз нереальне”, - наголосив М.МАРТИНЕНКО.

Як він зауважив, Україна стоїть перед складною дилемою: знижувати податки для збереження виробництв і робочих місць, або, навпаки, підвищувати податки для збільшення соціальних виплат.

М.МАРТИНЕНКО вважає, що доречно виходити саме з ідеології збереження та розширення виробництва і цим створювати ресурс для соціального забезпечення.

Голова фракції НУ-НС також запропонував низку рішень, спрямованих на термінове послаблення податкового тиску. На його переконання, їх потрібно приймати вже з початку другого кварталу поточного року. Зокрема, ідеться про зниження ставки ПДВ до 13-15% разом з ліквідацією пільг по сплаті цього податку, яке дасть результати навіть при зниженні оподаткування, зменшення рівня нарахувань на фонд заробітної плати, зменшення податкового тиску в частині стимулювання інвестиційної діяльності.

”Готовність і здатність влади приймати ефективні антикризові рішення позитивно вплине і на моральний стан суспільства”, – підсумував народний депутат.