Кріль розуміє, чому вожді БЮТ набрали води в рот

Партія “Єдиний центр” вимагає від Блоку Юлії Тимошенко пред’явити в суді конкретні факти порушень під час виборів до Тернопільської обласної ради.

Про це йдеться в заяві лідера партії Ігоря КРІЛЯ, переданій УНІАН прес-службою “Єдиного центру”.

“Після очікуваного нищівного провалу БЮТ, який, попри величезні зусилля, не зміг зірвати вибори, цей блок вдався до перевіреного прийому – дискредитування результатів голосування. Вкотре вони цинічно демонструють: усе, що їм не подобається або не влаштовує, треба оббрехати, очорнити, розтоптати», – йдеться у заяві лідера партії.

І.КРІЛЬ заявляє, що “примітно, що вожді блоку набрали в рот води, як це було після оглушливої поразки в Києві: їм просто нічого сказати на пояснення ще одного виборчого провалу. Зате призначені відповідальними за виправдання спікери голосять про якісь адмінресурси та підтасовки”.

Водночас “Єдиний центр” заявляє, що готовий до предметного розгляду всіх звинувачень БЮТ. При цьому партія вимагає від БЮТ подавати всі факти, які блок вважає ознакою порушень виборчого законодавства, до судових інстанцій. “Тільки суд може встановити істину у цьому спорі”, – йдеться у заяві І.КРІЛЯ.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня відбулися дострокові вибори депутатів Тернопільської облради. За даними голосування на 98% виборчих дільницях, до Тернопільської облради проходять 7 політичних партій. Лідирує Всеукраїнське об’єднання «Свобода» – 33,8%, далі йде партія «Єдиний центр» – 13,8%, потім Партія регіонів – 9,7%. Блок Юлії Тимошенко й Українська народна партія отримали по 8%, партія «Народний Союз Наша Україна» – 5,5%, Блок Литвина – 3,6%.

Представники БЮТ звинуватили “Єдиний центр” у фальсифікації результатів виборів до Тернопільської облради. Також вони заявили, що мають намір оскаржити їх результати.

При цьому у Комітеті виборців України вважають, що для оскарження результатів виборів до Тернопольскої обласної ради немає підстав.