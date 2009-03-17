БЮТ збирається підвісити Шамшура на два дні

Фракції коаліції визначатимуться щодо підтримки кандидатури Олега ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ тільки після зустрічі з ним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, на засіданні Ради коаліції сьогодні було ухвалене рішення запросити кандидата на посаду міністра закордонних справ на засідання фракцій. «І в четвер, якщо все буде готове, ми можемо розглянути цю кандидатуру. Ми будемо наполягати, щоб ні сьогодні, ні завтра це питання не розглядалося», - сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 березня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на затвердження парламенту кандидатуру О.ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ.

О.ШАМШУР із 2005 року обіймає посаду Надзвичайного і повноважного Посла України у США.