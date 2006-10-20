В Україні горілку й цигарки прирівняють до зброї

Верховна Рада може заборонити зовнішню рекламу тютюну і алкоголю, а також рекламу цих виробів на телебаченні.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні ВР прийняла у першому читанні проекти законів про внесення змін до Закону України «Про рекламу» Миколи ТОМЕНКА (БЮТ) та Бориса БЕСПАЛОГО (“Наша Україна”).

Законопроект підтримали 399 із 422 народних депутатів, зареєстрованих у залі. При підготовці до другого читання ці проекти будуть об`єднані в один документ, в якому будуть враховані висловлені при обговорені пропозиції та зауваження.

Документ М.ТОМЕНКА пропонує заборонити зовнішню рекламу тютюну і алкоголю (на так званих біг-бордах). При цьому він ініціює заборонити рекламу тютюнових виробів з 1 січня 2007 року, а алкоголю - з 2008 року.

Законопроект Б.БЕСПАЛОГО більш жорсткіший. Він пропонує заборонити рекламу і на телебаченні, а також поширити на рекламу тютюну і горілки норми, які діють для реклами зброї, тобто запровадити систему спеціальних дозволів, а також дозволити рекламу лише на спеціальних виставках, спеціальних заходах, у спеціальних виданнях.

М.ТОМЕНКО, представляючи законопроект у парламенті, навів дані соціологічних досліджень, відповідно до яких в Україні палить 41% населення. Для прикладу він сказав, що в Швеції палять 22% громадян, в Росії – 36%, а в середньому по Європі – 32%. Він підкреслив, що жахлива ситуація в країні полягає в тому, що найбільше курців серед молоді, молодих жінок. Так, за даними М.ТОМЕНКА, дівчата з 12 до 18 років палять більше, ніж їхні однолітки чоловічої статі.

На думку М.ТОМЕНКА, однією з причин такого стану є «нахабна, цинічна, агресивна рекламна діяльність, яка сьогодні ведеться тютюновими та алкогольними кампаніями». Він підкреслив, що в жодній з цивілізованих країн немає такої кількості зовнішньої реклами.

В ході обговорення народний депутат С.ПОТІМКОВ (БЮТ) запропонував створити в парламенті міжфракційне об’єднання депутатів, які не палять, а Б.БЕСПАЛИЙ запропонував також створити міжфракційне об’єднання депутатів, які не п’ють.

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ у свою чергу попросив не продовжувати цю дискусію щодо міжфракційних об’єднань. За словами О.МОРОЗА, в Україні п’ють «не від реклами, а від безвиході». Він підкреслив, що в Україні необхідно викорінити моду на п’янство і паління. За його словами, треба звернути увагу на пропаганду здорового способу життя, а якщо нічого не робити, то українці перетворяться на націю, де люди «ходити, говорити, пити і курити починають одночасно».