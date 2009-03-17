Коаліція хоче знати, чому Ющенко відхилив Тарасюка

Cьогодні парламентська коаліція звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням «надати вмотивовану відповідь» на її пропозицію щодо внесення до Верховної Ради подання про призначення міністром закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції “Наша Україна - Народна самооборона”.

За даними прес-служби, звернення, яке підписали лідери трьох фракцій – Іван КИРИЛЕНКО (БЮТ), Микола МАРТИНЕНКО (НУ-НС) та Ігор ШАРОВ (Блок Литвина), пов’язане із тим, що до цього часу коаліція не одержала від Президента відповіді на свою пропозицію від 6 березня. «Натомість 17 березня 2009 року до Верховної Ради України надійшло Ваше подання про призначення міністром закордонних справ України Олега ШАМШУРА, що, фактично, означає відхилення Вами пропозиції парламентської коаліції», - йдеться у зверненні до Президента.

«Як і раніше, коаліція вважає, що співпраця Президента України та парламентської більшості сприятиме побудові ефективної системи державної влади, забезпеченню національних інтересів в зовнішній політиці нашої держави, та висловлює сподівання на конструктивну співпрацю з Вами з питань визначення гідної кандидатури на посаду міністра закордонних справ України та забезпечення позитивного голосування щодо її призначення Верховною Радою України.

Просимо Вас надати вмотивовану відповідь на пропозицію парламентської коаліції щодо призначення Бориса ТАРАСЮКА на посаду міністра закордонних справ України», - йдеться у зверненні парламентської коаліції до Президента.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня ВР прийняла постанову про звільнення Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ України.

6 березня коаліція направила звернення до Президента Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією внести на розгляд ВР кандидатуру Бориса ТАРАСЮКА на посаду глави МЗС.

Сьогодні, 17 березня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на затвердження парламенту кандидатуру О.ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ.