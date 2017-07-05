Зняття недоторканності з Лозового: подання ГПУ розглядає Регламентний комітет Ради (наживо)

Регламентний комітет Верховної Ради розпочав розгляд подання Генпрокурора про зняття недоторканості з депутата Андрія Лозового за ухилиння від сплати податків. Як передає кореспондент УНІАН, наразі Генеральний прокурор Юрій Луценко оголошує матеріали подання. Трансляцію засідання проводить видання Цензор.Net.

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Як повідомляв УНІАН, Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового, Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова та Михайла Добкіна.

Голова ВР Андрій Парубій заявляв, що парламент розгляне подання на пленарному тижні, що триватиме з 11 по 14 липня.

3 липня Регламентний комітет Верховної Ради не підтримав подання щодо Дейдея, заявивши, що вважає його необґрунтованим.

4 липня Комітет ВР з питань регламенту направив Парубію висновок, в якому йдеться про "істотні недоліки" у поданні про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності.