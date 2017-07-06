США не виключають, що Україна таки отримає оборонне озброєння - Держдеп

У Сполучених Штатах Америки ще не прийняли рішення, чи надавати Україні оборонне озброєння. Про це у Вашингтоні на правах анонімності заявили представники Державного департаменту, обговорюючи майбутній візит секретаря Держдепартаменту Рекса Тіллерсона до України, повідомляє американське дипломатичне відомство.

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"Ми не виключили можливість надання Україні такого озброєння, і ми не прийняли якогось рішення щодо цього", - заявив представник Держдепу, відповідаючи на питання про надання Україні оборонного озброєння.

Дипломат зауважив, що під час нещодавнього візиту президента України Петра Порошенка до Вашингтону обговорювали цілий комплекс питань щодо взаємодії у сфері безпеки між США та Україною.

"Тому бажання України відомі, і наша позиція залишається бути такою, що ми ще не прийняли рішення щодо цього", - додав він.

Раніше повідомлялося, що згідно із законом про бюджетні асигнування США на 2017 рік, на програми допомоги Україні планується виділити не менше 560 млн доларів. Зокрема, на військову допомогу і політику безпеки Україні до кінця бюджетного року (до 1 жовтня) США планує виділити не менше 238 млн доларів. Виділені кошти на зміцнення оборони і безпеки можливостей України є лише частиною від загальної суми в 350 млн доларів, яка може бути повністю використана після 1 жовтня 2017 року.