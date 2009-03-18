БЮТ думає призначити міністром фінансів людину Азарова?

Кандидатура екс-голови Державної податкової адміністрації Федора ЯРОШЕНКА розглядається на посаду міністра фінансів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Водночас він зазначив, що це не єдина кандидатура, яка розглядається на дану посаду.

За словами І.КИРИЛЕНКА, сьогодні на засіданні фракції БЮТ розглядатимуться кадрові питання, в тому числі і про кандидатуру міністра фінансів, оскільки ця посада є квотою БЮТ.

При цьому у кулуарах Верховної Ради зазначають, що Ф.ЯРОШЕНКО нерідко називають «людиною АЗАРОВА» (представника Партії регіонів Миколи АЗАРОВА).

Як відомо, Ф.ЯРОШЕНКО очолював ДПА за часів прем’єрства лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.